5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O Tesouro português realiza o primeiro leilão de dívida pública após uma pausa destas operações durante o Verão.





O instituto que gere a dívida pública portuguesa, o IGCP, procura levantar até mil milhões de euros, com a emissão de títulos a cinco e a dez anos. Trata-se do primeiro leilão de dívida de longo prazo em dois meses.





A empresa liderada por Tim Cook realiza a sua conferência anual, em Cupertino, onde irá apresentar os novos produtos da empresa. Espera-se que sejam apresentados, nomeadamente, três novos telemóveis.





A expectativa é de que este ano não seja de grandes novidades, optando a Apple por apresentar uma evolução face ao iPhone X.

Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, profere esta quarta-feira, em Estrasburgo, o discurso anual do Estado da União.





Destaque também para a Hungria, já que hoje o Parlamento Europeu (PE) vai decidir se abre um processo contra o país por violação do estado de direito, o que, a acontecer, será uma acção inédita dos eurodeputados. Por outro lado, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, fala ao seu partido no poder – Fidesz – para delinear o seu programa até ao final do ano. O encontro decorre em Velence, no centro do país, hoje e amanhã.





Banca no radar dos investidores

O Deutsche Bank e o Commerzbank podem avançar para uma fusão. Este cenário de união entre os dois maiores bancos alemães não é novo, mas voltou a ganhar força esta terça-feira. A revista Der Spiegel noticiou que os gestores das duas instituições estão a mostrar uma cada vez maior abertura para a fusão entre os dois maiores bancos alemães.





No passado têm sido recorrentes as notícias que dão conta da proximidade entre os dois bancos alemães para uma fusão. Com o regresso deste cenário, a banca será um sector que deverá estar a mexer de forma especial na negociação bolsista esta quarta-feira.





INE divulga dados da inflação

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quarta-feira os dados do índice de preços no consumidor em Agosto (segunda leitura).





Lá fora, destaque para o Livro Bege da Fed, bem como para a produção industrial em Julho na Zona Euro [Anterior: -0,7%; Previsões: -0,3%].



No sector do petróleo, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina. Já a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) apresenta o seu relatório mensal sobre o mercado petrolífero.