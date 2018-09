5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A EDP Renováveis Brasil assegurou um contrato privado de 15 anos para a venda de electricidade a ser gerada pelo parque solar fotovoltaico Pereira Barreto. O anúncio foi feito ontem em comunicado à CMVM pela casa-mãe EDP, devendo hoje as acções estar a reagir a esta notícia.

O contrato entrará em vigor no início do ano de 2022 e o projecto, localizado no estado brasileiro de São Paulo, tem uma capacidade total de 199 MW. "Este contrato é mais uma prova da importância do Brasil para a estratégia da EDP Renováveis e do grupo no panorama mundial. Esta entrada no mercado brasileiro de energia solar é também uma aposta na diversificação de tecnologias de produção de energia, tendo sempre em conta o papel cada vez mais importante das energias limpas. O Brasil é um mercado prioritário, que nos está a dar boas oportunidades de crescimento", afirmou António Mexia, CEO do grupo EDP.





Hoje há bruxas nos mercados. E andam em grupos de quatro

Hoje é dia de bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados de ambos os lados do Atlântico. E quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa. O nome do dia faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" será um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais activo e poderoso.

Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente. O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.





INE divulga preços das casas no segundo trimestre

O Instituto Nacional de Estatística reporta o índice de preços da habitação relativo ao segundo trimestre do ano. O índice de preços tem registado valorizações muito expressivas, suportado pela forte recuperação do imobiliário, sobretudo nos grandes centros urbanos.

Nos primeiros três meses de 2018, os preços das casas dispararam mais de 12%, com o índice a subir pelo quinto trimestre consecutivo.





S&P revê rating de Espanha e Moody’s o da Grécia

A agência de notação financeira Standard & Poor’s tem agendada para esta sexta-feira uma possível acção de rating para a dívida de Espanha. Também pode rever a sua avaliação para a Noruega e Letónia. Já a Moody’s poderá pronunciar-se sobre a dívida soberana da Grécia e a Fitch sobre a de Moçambique.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Plataformas de petróleo e gás em contagem nos EUA

A Baker Hughes, fornecedora norte-americana de serviços a campos petrolíferos, divulga hoje o relatório semanal sobre o número de plataformas de petróleo e gás nos Estados Unidos.

Os mercados estão de olhos postos especialmente no petróleo, depois de o presidente dos EUA, Donald Trump, ter pressionado uma vez mais a OPEP para aumentar a produção. Os membros do cartel e do seu comité técnico conjunto reúnem-se amanhã em Argel.