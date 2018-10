5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Portugal fora do "lixo"

A Moody’s era a única agência de notação financeira que mantinha o "rating" de Portugal num patamar considerado de especulativo, conhecido por "lixo". Na sexta-feira pôs fim a este "castigo" e elevou a nota financeira da República. Tal como destacou o ministro das Finanças, Mário Centeno, este passo permite que Portugal esteja em pleno nos mercados. Se os investidores não voltarem a deixar-se levar por turbulências internacionais – como tem sido nos últimos dias – é possível que reflictam nos juros que são negociados no mercado este optimismo.





O desaparecimento de um colunista do Washington Post está a fazer escalar a tensão entre os EUA e a Arábia Saudita. O presidente dos EUA disse que o seu país pode tomar "medidas muito, muito poderosas, muito fortes" contra o país caso se conclua que o regime foi responsável pelo desaparecimento de Jamal Khashoggi. A resposta não se fez esperar, e a Arábia Saudita disse estar preparada para responder a qualquer medida que lhe seja imposta, através da adopção de medidas ainda mais duras. De realçar que a Arábia Saudita é o maior exportador de petróleo do mundo. Pelo que uma troca de ameaças entre estas duas potenciais pode voltar a condicionar a confiança dos investidores.





Em menos de 15 dias, o Capital Group passou do segundo maior accionista da EDP, com mais de 10% do capital da eléctrica, para deixar de deter qualquer participação qualificada. António Mexia, presidente da EDP, já tinha abordado esta questão, associando esta saída a alteração de regras, em particular à decisão do Governo de forçar a eléctrica a devolver a sobrecompensação de 285 milhões de euros no âmbito dos CMEC.

Ainda no sector da energia, antes da sessão bolsista começar, a Galp Energia publica o relatório com os dados da produção. O "trading update" dará os dados operacionais referentes ao terceiro trimestre do ano, isto, numa altura em que a evolução dos preços do petróleo tem sido determinante para as oscilações da empresa na bolsa.





Di Maio garante que ninguém está a trabalhar para Itália sair do euro