5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A tensão entre os EUA e a Arábia Saudita, devido ao desaparecimento de um colunista do Washington Post, fez tremer o mercado petrolífero e as bolsas. Os ânimos acalmaram-se depois da Arábia ter garantido que não teve um papel neste caso. Entretanto, foi noticiado pela CNN que a Arábia Saudita estaria a preparar-se para admitir que o colunista Jamal Khashoggi teria sido alvo de um interrogatório que correu mal. Algo que não foi confirmado.

Orçamentos entregues na Europa. Itália espera pela reacção de Bruxelas

Os países da União Europeia (UE) tinham até dia 15 para fechar os seus Orçamentos do Estado e enviar para Bruxelas a proposta orçamental. Itália manteve as suas metas, com o défice de 2,4% do produto interno bruto (PIB). Nos documentos entregues, destaque para a redução da dívida pública da Grécia, em 10 pontos percentuais, e o aumento do défice de França. Os investidores deverão agora "pronunciar-se" sobre os números apresentados pelos 19 países.





A época de resultados continua nos EUA. Esta terça-feira, 16 de Outubro, será a vez do Goldman Sachs – os últimos da liderança de Lloyd Blankfein – e do Morgan Stanley. Em Portugal, é o BPI que arrancará com a apresentação de resultados, mas só na próxima semana, no dia 23 de Outubro.





O "profit warning" do Dia afundou as acções do grupo espanhol e teve uma repercussão no sector do retalho europeu e arrastou acções como a Sonae e a Jerónimo Martins. As acções do Dia afundaram mais de 40%. Já a Sonae deslizou mais de 3%.





Fed continua a marcar o sentimento

As minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA serão conhecidas na próxima quarta-feira. Depois das críticas tecidas por Donald Trump sobre a política de juros, será publicado o documento que poderá dar sinais aos investidores sobre o que fará agora a autoridade monetária dos EUA.