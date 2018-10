Acções do Dia afundam mais de 40% após "profit warning"  

Bloomberg

O Grupo Dia, empresa de supermercados espanhola que marca presença em Portugal, registou hoje uma sessão negra na bolsa espanhola, com as acções a perderem perto de metade do valor depois de uma série de notícias negativas.

As acções iniciaram a sessão desta segunda-feira, 15 de Outubro, em forte queda, penalizadas por uma nota de research negativa do JPMorgan. Mas foi a meio da manhã que a tendência negativa se acentuou, depois de a empresa retalhista ter emitido um "profit warning".

No final do dia as acções marcavam uma queda de 42,22% para 1,097 euros, tendo fixado um novo mínimo histórico nos 1,064 euros. No acumulado do ano as acções estão já a recuar 74,51%, pois antes da sessão de hoje estavam a descer mais de 50%. Entre as cotadas do IBEX35 só a Mediaset España faz pior em 2018.

O valor de mercado do Grupo DIA, cotado na bolsa de Madrid, está já abaixa dos 700 milhões de euros, apesar de a empresa ter registado algumas sessões de fortes ganhos este ano devido aos rumores de que poderia ser alvo de uma OPA.

A retalhista que em Portugal está presente através do Minipreço anunciou uma descida pronunciada dos resultados, "Tendo em conta a queda do volume de vendas, que também teve impacto nas margens, e um aumento dos custos operacionais, a empresa estima que o EBITDA ajustado para 2018 se situe entre 350 a 400 milhões de euros, o que compara com 568 milhões de euros em 2018", refere o comunicado emitido pela empresa.

Deste modo, a empresa decidiu cancelar o pagamento de dividendos no próximo ano, por forma a aliviar o seu balanço.

O Dia anunciou também alterações na gestão, isto depois de já ter mudado de CEO recentemente. A presidente do conselho de administração, Ana María Llopis, pediu a demissão e será substituída provisoriamente por Stephan DuCharme. A empresa revelou ainda que irá efectuar alterações na sua direcção financeira.

O grupo Dia está em Portugal, através do Minipreço, tendo 630 lojas em território nacional e empregando 3.900 pessoas, de acordo com a informação disponível no site do retalhista espanhol.

Já em Agosto, o CEO do Dia, Ricardo Currás, foi afastado da liderança do grupo, uma saída provocada pela queda dos lucros e dos títulos da cadeia de supermercados. Os resultados líquidos do primeiro semestre do ano já tinham revelado uma quebra de 44% para 66,1 milhões de euros, penalizados pelo impacto cambial no Brasil e Argentina.