5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta sexta-feira os investidores continuarão atentos à evolução das acções da SAD do Sporting, depois de o treinador dos “leões” ter sido despedido. No PSI-20, o destaque estará no BPC, que em quatro sessões subiu mais de 10%. Já a Apple desiludiu o mercado com as estimativas para as contas do actual trimestre, devendo o sector tecnológico reagir na sessão de hoje.

Sporting em crise cai em bolsa e BCP sustenta PSI-20

A derrota do Sporting na quarta-feira frente ao Estoril foi a gota de água que levou ao despedimento do treinador José Peseiro. As acções da SAD do clube recuaram na sessão de ontem, tendo desvalorizado 0,65% para 73,5 cêntimos, depois de na primeira chamada terem caído mais de 5%. Em cotadas como o Sporting, que têm pouca liquidez ou pouca dispersão em bolsa, a negociação não é contínua, mas sim por chamada. Ou seja, as ordens só entram duas vezes por dia: uma às 10:30 e outra às 15:30.

No PSI-20, destaque para o bom desempenho do BCP, que continua a beneficiar das boas previsões do BPI para os seus resultados dos primeiros nove meses do ano. Em quatro sessões, os títulos do banco liderado por Miguel Maya subiram mais de 10%.