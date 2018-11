5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta terça-feira as atenções vão estar sobretudo viradas para os Estados Unidos, onde decorrem as eleições intercalares que vão determinar se os republicanos continuarão a controlar o Congresso. Destaque também para a esperada decisão do Supremo espanhol sobre quem deve pagar o imposto do selo no crédito à habitação.

Eleições intercalares determinam assentos no Congresso dos EUA

As eleições intercalares nos Estados Unidos, que ocorrem a meio do mandato presidencial, realizam-se esta terça-feira.

Estas eleições vão determinar os assentos nas duas câmaras do Congresso: a Câmara dos Representantes e o Senado. Ou seja, vão determinar se os republicanos mantêm o controlo do Congresso no caminho para a re-eleição de Donald Trump em 2020.





Supremo espanhol decide sobre imposto do selo

O Supremo Tribunal espanhol revelou, a 18 de Outubro, uma decisão que representa uma mudança radical na prática seguida até agora: é aos bancos que cabe o pagamento do imposto do selo sobre o crédito à habitação. Um revés que pode ter um impacto de quatro mil milhões de euros para as instituições espanholas, segundo a Moody’s. Este anúncio do Supremo espanhol teve como consequência o adiamento de alguns empréstimos, com os consumidores a preferirem esperar para ver o que acontece a partir de agora. E levou também a quedas superiores a 5% das principais instituições financeiras espanholas em bolsa.

Um dia depois, o tribunal revelou que iria reavaliar a sua decisão, que gerou grande preocupação na banca. Segundo a imprensa espanhola, será hoje que a decisão final irá ser anunciada. Em Portugal, recorde-se, o imposto do selo no crédito é pago pelo cliente.





Apple continua a perder terreno e arrasta Nasdaq

A Apple continuou ontem a ser pressionada pelos resultados do quarto trimestre, apresentados no dia 1 de Novembro. As contas foram boas, mas as estimativas para as receitas do trimestre em curso ficaram aquém do esperado e derrubaram as acções da tecnológica. Além disso, também se venderam menos iPhones do que o esperado. Em duas sessões, a tecnológica liderada por Tim Cook perdeu 9,47% e fez a cotada quebrar, em termos de capitalização bolsista, a barreira de um bilião de dólares atingida em Agosto.

Este desempenho da cotada da maçã penalizou o índice tecnológico Nasdaq, que negociou assim em contraciclo face às subidas do Dow Jones e do S&P 500.





Prossegue a apresentação de resultados

A apresentação de resultados continua um pouco por todo o mundo e esta terça-feira o destaque vai para a Toyota, Petrobras, Nippon Telegraph, Rosneft, Enel, Intesa Sanpaolo, Deutsche Post e Thomson Reuters.

Por cá, na quarta-feira teremos mais resultados de cotadas do PSI-20 relativamente aos primeiros nove meses do ano.







Petróleo em alta no arranque das sanções contra Irão

O petróleo negociou ontem em terreno positivo, a recuperar das quedas das últimas sessões, no dia em que arrancaram as sanções dos Estados Unidos ao Irão. Segundo os analistas, a subida das cotações reflecte os receios dos investidores de que haverá uma escassez de petróleo no mercado.

Os Estados Unidos activaram esta segunda-feira um novo pacote de sanções ao Irão – que implicam o fim das compras de petróleo a este país árabe, como forma de "castigar" Teerão pelas violações do acordo nuclear. Para reduzir as exportações de petróleo do Irão a "zero", como pretende a administração Trump, a maior economia do mundo apelou a um boicote internacional e promete bloquear o acesso ao sistema bancário e financeiro dos EUA a qualquer país que desrespeite esta imposição de acabar com as compras a Teerão.