5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira a Sonae vai estar a reagir aos lucros acima do esperado. Lá fora, os investidores estarão a fazer reflectir nos mercados o facto de a primeira-ministra britânica ter garantido o apoio do governo ao acordo para o Brexit.

Sonae reage às contas dos primeiros nove meses

A Sonae lucrou 200 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2018, o que compara com os 133 milhões um ano antes. A empresa explica a subida pelo aumento das vendas e rentabilidade, mas principalmente pelos resultados indirectos que atingiram 114 milhões de euros, devido em particular ao ganho de capital de 46 milhões de euros no terceiro trimestre do ano pela aquisição de 20% da Sonae Sierra. Os lucros ficaram, assim, acima da média prevista pelos analistas que apontavam para resultados médios de 147 milhões de euros.

A empresa estará hoje a reagir a estes números, uma vez que as contas foram reportadas ontem já depois do fecho da sessão bolsista.





Theresa May garantiu apoio do governo a acordo para o Brexit

Numa curta intervenção que se seguiu a longas horas de discussão do conselho de ministros do Reino Unido, a primeira-ministra britânica anunciou que o governo decidiu apoiar o acordo técnico alcançado com Bruxelas com vista ao enquadramento da relação futura entre os dois blocos.

A chefe do executivo conservador considera que foi dado um "passo decisivo" que permitirá "seguir em frente e finalizar um acordo nos próximos dias". Wall Street reagiu de imediato, a travar parte das quedas em que seguia, e as bolsas europeias estarão a reagir esta quinta-feira.





Reservas de crude centram atenções nos EUA

A Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos aos inventários de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e da gasolina.

Espera-se que as reservas de crude tenham aumentado, o que será mais uma pressão sobre os preços nos mercados internacionais, numa altura em que o crude está em "bear market" (a cair mais de 20% face aos últimos máximos, atingidos em inícios de Outubro) em Londres e Nova Iorque.





O potencial impacto do USMCA em análise

A Comissão norte-americana do Comércio Internacional apresenta esta quinta-feira ao presidente Donald Trump e ao Congresso o seu relatório sobre o potencial impacto do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA, que vem substituir o Tratado de Comércio Livre da América do Norte [NAFTA]) na economia dos Estados Unidos, em sectores específicos e nos consumidores.

O NAFTA, assinado em 1994, será substituído pelo USMCA, o que implica algumas revisões a um tratado que o presidente dos Estados Unidos apelidou de "desastroso".





Dados económicos em foco na Europa e EUA

Por cá, o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga os números da actividade turística em Setembro e as estatísticas demográficas relativas a 2017.

Na Zona Euro teremos o saldo da balança comercial, em Setembro [anterior: 16,6 mil milhões de euros; estimativa: 16,7 mil milhões de euros] e no Reino Unido os dados das vendas a retalho. Nos EUA o destaque vai para os pedidos de subsídio de desemprego na semana passada.