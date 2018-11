5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira, o presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, fala perante o Comité para os Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, devendo abordar o fim do programa de compra de activos e deixar pistas sobre a política de reinvestimentos. O acordo do Brexit também estará no radar neste dia de grandes descontos nas compras pela internet.

Acordo do Brexit no radar

Depois de a União Europeia ter aprovado o acordo para o Brexit, na cimeira extraordinária realizada no domingo, 25 de Novembro, os mercados poderão estar hoje a reagir.

Já se esperava que este acordo tivesse luz verde, mas as dificuldades que a primeira-ministra britânica enfrentará no Reino Unido continuam a centrar as atenções dos investidores. Theresa May terá de convencer o parlamento britânico a aprovar o acordo – os deputados, que deverão votar o acordo em Dezembro estão maioritariamente contra - antes de entrar em vigor a 30 de Março de 2019, um dia depois da saída do Reino Unido da UE.





Mario Draghi fala no Parlamento Europeu

A semana arranca com o discurso do presidente do Banco Central Europeu (BCE). Mario Draghi vai dirigir-se ao Comité para os Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu.

O responsável deverá abordar temas como o fim do programa de compra de activos e deixar pistas sobre a política de reinvestimentos. No mesmo dia, os membros do BCE Ewald Nowotny e Benoît Coeure participam numa conferência na Áustria.





Confiança dos empresários na Alemanha

O dia será fraco na divulgação de indicadores económicos a nível global, sendo apenas de destacar a publicação, por parte do Instituto Ifo, o índice que mede a confiança dos empresários alemães.

Fora da Europa, destaque para os números da balança comercial do Brasil.





Cotações do petróleo vão continuar a descer?

Na semana passada, o preço do petróleo continuou a derrapar, marcando a sétima semana consecutiva de quedas.

A cotação do barril está em mínimos de Outubro do ano passado, tanto em Londres como nos EUA – muito à conta dos receios de uma oferta excessiva no mercado, num contexto de desaceleração do crescimento económico global, o que costuma reduzir a procura de combustíveis, e de aumento dos inventários de crude nos Estados Unidos.





Cyber Monday em foco

Depois da Black Friday na sexta-feira, caracterizada pela venda generalizada de produtos a preços de desconto, hoje chega a Cyber Monday – que oferece também grandes baixas de preços, mas só em compras online.

Estes dois dias de grandes descontos e promoções dão gás às vendas das retalhistas, mas também se traduzem em receitas mais reduzidas devido aos preços mais baixos.