5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Nesta quinta-feira, dia em que a Luz Saúde já não negoceia em bolsa, arranca o aumento de capital da Vista Alegre. Entre outros destaques está a divulgação dos dados do emprego em Portugal, no mês de Outubro, bem como o relatório de estabilidade financeira do BCE e as actas da última reunião da Fed.

Arranca aumento de capital da Vista Alegre

A Vista Alegre vai realizar um aumento de capital num valor superior a 17,4 milhões de euros, através da emissão de novas acções. No total serão emitidos mais de 21,7 milhões de títulos, com o preço a estar fixado entre 1 e 1,30 euros. Além desta emissão de acções, a Visabeira, que actualmente detém mais de 90% do capital da Vista Alegre, vai ainda vender uma parte dos títulos que detém, tal como já estava previsto.

A operação arranca esta quinta-feira e deverá ser concluída no dia 12 de Dezembro. As acções deverão estrear-se no dia 19 de Dezembro. E o preço, cujo intervalo está fixado entre 1 e 1,30 euros, será determinado a 13, um dia depois do fim da oferta.





EDPR assegura financiamento de parque eólico na Escócia

O consórcio Moray Offshore Windfarm, composto pela EDP Renováveis, Diamond Generating Europe e Engie, fechou os contratos de financiamento para a construção de um parque eólico offshore de 950 megawatts na Escócia.

Os acordos de financiamento do projecto foram assinados com um sindicato de 16 bancos comerciais, bem como com a Agência de Crédito à Exportação da Dinamarca e o Banco do Japão para Cooperação Internacional. A dívida sénior e os outros instrumentos de dívida que compõem este financiamento ascendem a 2,93 mil milhões de euros. A conclusão está prevista ocorrer até ao final do ano e o parque eólico deverá estar operacional em 2022.





Relatório de estabilidade financeira do BCE

Num momento em que os mercados financeiros mundiais enfrentam um período conturbado, o Banco Central Europeu divulga o seu o relatório de estabilidade financeira.