5 coisas que precisa de saber para começar o dia

OPEP alinha estratégia para 2019

Um dos eventos marcantes da semana é a reunião de dois dias da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e dos seus aliados, que hoje tem início em Viena. O cartel, responsável por cerca de 40% do fornecimento de petróleo a nível mundial, vai discutir a sua estratégia para 2019 e decidir se volta a cortar a sua produção, face à forte correcção das cotações do petróleo nas últimas semanas.

Trata-se de uma reunião OPEP+ porque os 10 parceiros do cartel nos últimos dois anos, no acerto do plafond de produção, também terão uma palavra a dizer.





Política monetária em foco

Hoje são vários os responsáveis de política monetária que discursam em vários eventos um pouco por todo o mundo. O presidente da Fed de Atlanta, Raphael Bostic, fala sobre as perspectivas económicas para os Estados Unidos numa conferência em Atlanta. Já o governador do Banco do Canadá, Stephen Poloz, é orador num evento da CFA Society em Toronto.

Por outro lado, o vice-presidente do Banco Central Europeu, Luis de Guidos, fala em Frankfurt. Destaque ainda para o vice-governador do Banco de Reserva da Austrália, Guy Debelle, que discursa em Sidney.





Balança comercial em destaque nos EUA

Nos Estados Unidos serão hoje divulgados mais indicadores económicos, entre eles os novos pedidos de subsídio de desemprego na semana terminada a 1 de Dezembro e os números da balança comercial.