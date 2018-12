5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O Credit Suisse baixou assim da fasquia dos 2% no capital dos correios nacionais, a partir da qual a participação é considerada qualificada. As acções poderão estar hoje a reagir a esta informação.

Jeremy Corbyn, líder do principal partido da oposição do Reino Unido, o Trabalhista, apresentou ontem no parlamento uma moção de censura à primeira-ministra, Theresa May, não tendo ainda sido marcada a data desta votação. Corbyn divulgou a sua decisão depois de May ter anunciado que o parlamento só votaria a separação da União Europeia na semana de 14 de Janeiro, mais de um mês depois do que estava previsto inicialmente.

Ao contrário de uma moção de censura ao governo, um voto de desconfiança sobre May não tem o poder de derrubar o governo nem de forçar a realização de eleições. Na semana passada, May sobreviveu à moção de censura promovida pelos deputados do seu próprio partido que a queriam derrubar da liderança dos "tories".





A construção de casas novas nos EUA deverá ter avançado em Novembro. De acordo com as estimativas da Bloomberg, o início de novas construções deverá subir de 1.228 mil para 1.230 mil.

Já as licenças de construção deverão ter avançado de 1.263 mil, em Outubro, para 1.270, no último mês.