5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Galp dá o tiro de partida na época de apresentação de resultados

A Galp é a primeira cotada nacional a apresentar os seus resultados de 2018. A petrolífera nacional apresentou um resultado líquido ajustado de 707 milhões de euros, o que traduz um crescimento de 23% face ao ano anterior. Anunciou também um aumento do dividendo em 15% para 63 cêntimos.



A Galp é assim a cotada a dar o tiro de partida, numa semana que será marcada ainda pela divulgação de resultados da Navigator, Novabase e Semapa.



