5 coisas que precisa de saber para começar o dia

OCDE apresenta projeções económicas intercalares

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) apresenta o Economic Outlook intercalar com as suas previsões de crescimento.

Por outro lado, os Estados Unidos revelam os números da sua balança comercial, numa altura em que prosseguem as conversações comerciais entre Washington e Pequim com vista a um acordo entre as duas maiores economias do mundo.



Fed publica Livro Bege

A Reserva Federal (Fed) dos EUA publica esta quarta-feira o Livro Bege, que divulga as conclusões das avaliações realizadas pelos 12 bancos regionais da Fed às economias dessas regiões, deixando assim novas indicações sobre a evolução da economia norte-americana.

Este relatório de análise é divulgado duas semanas antes de os responsáveis da Fed tomarem nova decisão quanto à política monetária do país. A próxima reunião do Comité Federal do Mercado Aberto está agendada para 19 e 20 de março, em Washington.



Inventários de crude em foco nos EUA

Esta quarta-feira, a Administração de Informação em Energia (sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia) divulga os dados relativos às reservas de crude dos EUA na semana passada, bem como os stocks de destilados e gasolina.



Na sessão de ontem, as cotações do "ouro negro" negociaram entre ganhos e perdas, numa altura em que os investidores avaliavam as medidas de proteção do crescimento económico na China, que é a segunda maior utilizadora mundial de combustíveis. A China anunciou um forte corte de impostos, depois de rever em baixa as estimativas para o crescimento do PIB, colocando-o no ritmo mais lento em quase três décadas.



Prossegue o reporte de contas

A apresentação dos resultados do último trimestre de 2018 e do conjunto do ano prossegue um pouco por todo o mundo.

Esta quarta-feira o destaque vai para a American Eagle Outfitters, que deverá reportar um aumento das suas vendas entre outubro e dezembro, impulsionada pela sua linha de lingerie Aerie. Também a Dollar Tree irá confessar-se ao mercado, esperando-se que a operadora de lojas de desconto anuncie um crescimento das receitas.



Ródio dispara para máximos de nove anos

O ródio, um dos três metais do grupo da platina (a par com a platina e o paládio), está a beneficiar da crescente procura por parte do setor automóvel, que usa cada vez mais estes metais preciosos nos catalisadores no âmbito das exigências de motores menos poluentes.

Na sessão de terça-feira, o ródio somou 2,8% para 2.910 dólares por onça, em Londres, e no acumulado do ano dispara 18%.