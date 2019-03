0,53% para os 66,93 dólares

As bolsas europeias estão a negociar em alta no arranque desta terça-feira, 12 de março, beneficiando do sentimento positivo que reinou na negociação nos Estados Unidos e na Ásia, principalmente no setor tecnológico. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, sobe 0,07% para os 373,73 pontos, negociando em alta pela segunda sessão consecutiva.As principais praças europeias seguem a mesma tendência positiva, como é o caso do PSI-20 que valoriza 0,33% para os 5.200,68 pontos numa altura em que a queda da EDP - após os lucros terem caído 52% - é compensada pela subida de outras cotadas. Contudo, na Europa, há uma exceção: o índice londrino está a registar uma queda de 0,42% por causa da subida da libra.Os analistas do BPI já antecipavam no diário de bolsa que "as questões macroeconómicas continuarão a ser o tema central mas os investidores europeus terão que se focar num outro tema particularmente delicado", ou seja, o Brexit.Em causa está a (provável) realização do voto para o acordo de saída ordenada do Reino Unido da União Europeia a 29 de março. Desta vez, Theresa May vai ao Parlamento britânico com uma garantia alcançada ontem que diz tornar este acordo "melhorado". No entanto, o desfecho do voto continua incerto. "A probabilidade de o acordo ser aprovado no Parlamento não é elevada", sintetizam os analistas do BPI, apesar de para já a libra estar a cavalgar nessa esperança do acordo passar. Depois de atingiram mais um mínimo histórico , os juros da dívida portuguesa a dez anos estão a subir 0,2 pontos base para os 1,319%.Nos outros países da Zona Euro há desempenhos diferenciados. Na Alemanha os juros a dez anos estão a subir 2,8 pontos base para os 0,097%. Já na Itália os juros a dez anos estão a descer 1,8 pontos base para os 2,544%. Após oito dias em queda , a divisa britânica está a beneficiar do otimismo à volta do desfecho do Brexit a 17 dias do prazo para a saída oficial do Reino Unido da União Europeia. Ontem ao final da noite Theresa May anunciou em Estrasburgo, ao lado de Jean-Claude Juncker, que as duas partes tinham chegado a um acordo "melhorado" com mais três documentos "legalmente vinculativos" que dão mais garantias aos britânicos que não ficarão para sempre "presos" no mercado único europeu.Apesar deste reforço - que deverá permitir que o Reino Unido abandone unilateralmente o mercado único na fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte (parte do Reino Unido) - continua a ser incerto qual será o desfecho do voto que está agendado para hoje no Parlamento britânico. Neste momento, os partidos estão a analisar o conteúdo dos documentos, mas o líder da oposição, Jeremy Corbyn, já anunciou que continuará a votar contra este acordo firmado entre Bruxelas e Londres. Falta saber se os compromissos alcançados são suficientes para convencer os deputados pró-Brexit do Partido Conservadores e os unionistas da Irlanda do Norte (DUP).A libra segue a subir 0,5% para os 1,3216 dólares, acumulando duas sessões consecutivas de ganhos. Já o euro está a valorizar 0,33% para os 1,1282 dólares.A cotação do barril está a valorizar pela segunda sessão consecutiva, ancorada não só nos cortes de produção da Arábia Saudita como também no colapso da produção na Venezuela uma vez que a maior parte do país está sem eletricidade. De acordo com o Ministério da Energia venezuelano, este problema de energia está a afetar a produção de petróleo.O ouro está a negociar perto dos 1.300 dólares por onça - patamar que atingiu em fevereiro deste ano - numa altura em que a divisa norte-americana está a enfraquecer. O foco dos investidores no voto do Parlamento britânico no acordo "melhorado" do Brexit - cujo resultado da votação é incerto - também ajuda o "metal precioso", que é visto como um "ativo de refúgio". O ouro segue a valorizar 0,2% para os 1.295,94 dólares por onça.