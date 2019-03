5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Investidores de olhos postos nos juros da dívida

A sessão de sexta-feira foi de quedas acentuadas nos mercados acionistas (em Lisboa o PSI-20 sofreu a maior queda do ano), com os investidores assustados com a evolução dos juros da dívida pública nos Estados Unidos e na Alemanha. A curva de rendimentos dos títulos dos EUA inverteu, com a taxa de curto prazo (3 meses) em níveis mais elevados do que no longo prazo (10 anos). Na Alemanha a "yield" das obrigações a 10 anos entrou em terreno negativo pela primeira vez em mais de dois anos. Duas evoluções que estão a sinalizar uma recessão económica e que se explica com os indicadores económicos negativos divulgados nos dois lados do Atlântico, que levam os investidores a procurar abrigo na dívida pública, pressionando as "yields" em baixa. Na sessão de hoje os investidores vão assim estar com uma atenção redobrada na evolução das "yields" das obrigações soberanas, que deverão ditar o rumo dos mercados acionistas.

Confiança dos empresários na Alemanha

Com a maior economia da Zona Euro a dar sinais de debilidade neste arranque de ano, ganha importância redobrada a divulgação dos índices de confiança dos empresários alemães. Os economistas estimam que uma ligeira melhoria no índice (referente a março) que vai ser revelado esta segunda-feira pelo Instituto Ifo (subida de 98,5 para 98,7). Caso aconteça o contrário, o índice atingirá um mínimo desde (pelo menos) dezembro de 2014.

Conferência do Banco de Portugal e FMI em Lisboa

A semana começa com a conferência do Banco de Portugal e Fundo Monetário Internacional (FMI), com o tema "Portugal: Reform and Growth Within the Euro Area". Além do governador do Banco de Portugal, Carlos Costa, e do ministro das Finanças, Mário Centeno, estarão presentes Benoît Coeuré, membro do Banco Central Europeu (BCE), e Alfredo Cuevas, chefe da missão do FMI em Portugal, entre outros.



Apple aposta nos serviços

A Apple tem agendado para esta segunda-feira um evento de lançamento de novos serviços no Steve Jobs Theater, na sede da tecnológica, que pode colocar a tecnológica numa nova era. O CEO da Apple, Tim Cook, deverá apresentar o serviço de streaming de vídeo e de subscrição de notícias, áreas chave da estratégia da Apple para se transformar numa empresa líder nos serviços digitais. Poderá também anunciar um serviço de subscrição mensal de jogos eletrónicos e pode lançar uma oferta de cartões de crédito em parceria com o Goldman Sachs.



Sonae Sierra em fusão no Brasil

Foi já depois do fecho da sessão de sexta-feira que a Sonae revelou novidades sobre o processo de fusão que envolve a participada brasileira da sua unidade de centros comerciais. A Sonae Sierra Brasil e a Alliansce, que é também administradora de shopping centers, já têm um memorando de entendimento para unirem os seus negócios. Até aqui só era público que estavam em conversações, pelo que este representa um passo em frente no processo.