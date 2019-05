5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira os investidores de todo o mundo estarão de olhos postos na evolução das tensões comerciais entre os EUA e a China. Por cá, a REN estará a reagir aos resultados do primeiro trimestre, apresentados na sexta-feira ao final do dia.

Trump anuncia aumento de 25% nas tarifas sobre produtos chineses

O período de tréguas comerciais entre Washington e Pequim está a terminar. Numa altura em que prosseguem as conversações entre as duas maiores economias do mundo com vista a alcançar um acordo comercial, que se chegou a esperar para o início de maio, o presidente dos EUA surpreendeu este domingo com declarações sobre um aumento adicional das tarifas aduaneiras. E já a partir da próxima sexta-feira, 10 de maio. Donald Trump anunciou, citado pela Reuters, que a partir dessa data serão agravadas em 25% as tarifas alfandegárias sobre alguns produtos chineses.

O chefe da Casa Branca especificou que as tarifas de 10% sobre o equivalente a 200 mil milhões de dólares em produtos chineses importados pelos EUA irão subir para 25%. E mais: "em breve" serão impostas tarifas sobre o equivalente a mais 325 mil milhões de dólares de produtos oriundos da China. Isto num aviso à China numa altura em que se prepara, para o início desta semana em Washington, uma ronda final de negociações comerciais com vista a tentar obter um entendimento entre as duas partes.





REN reage às contas do primeiro trimestre

A REN - Redes Energéticas Nacionais divulgou na sexta-feira os seus números relativos ao período de janeiro a março, tendo fechado o primeiro trimestre com um resultado líquido de 13,2 milhões de euros, um valor em linha com o lucro alcançado em igual período do ano passado. As contas da empresa liderada por Rodrigo Costa foram apresentadas já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações estarão a reagir na sessão desta segunda-feira aos números reportados.

Lá fora, destaque para a norte-americana Berkshire Hathaway, do investidor multimilionário Warren Bufftett, também estará a reagir na bolsa de Wall Street às contas divulgadas no sábado.





Membros do BCE e da Fed discursam

A semana arranca com os discursos de membros do Banco Central Europeu e da Reserva Federal dos EUA em diferentes eventos. O presidente da Fed de Filadélfia, Patrick Harker, estará presente numa discussão na Universidade de Drexel.