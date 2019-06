5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira a Corticeira Amorim deverá estar a reagir ao anúncio de uma oferta de venda de 3,46% do seu capital. Ainda por cá, as ações da Mota-Engil deixam de conferir direito ao dividendo.

Família Amorim coloca à venda 3,46% da Corticeira

A Investmark, que é da família Amorim, lançou uma oferta particular de venda de 4,6 milhões de ações da Corticeira Amorim. A justificação é aumentar a dispersão de capital em bolsa da empresa "indo ao encontro do crescente interesse manifestado por investidores", revela a empresa em comunicado.

A notícia foi avançada já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações poderão estar a reagir na sessão desta quarta-feira.





Mota-Engil desconta dividendo

A Mota-Engil entra hoje em ex-dividendo, o que significa que as ações detidas deixam de conferir direito à remuneração acionista já anunciada – por conta dos resultados de 2018 – e que começa a ser paga a partir de 7 de junho.