5 coisas que precisa de saber para começar o dia

BCE deixa juros em mínimos históricos

O Banco Central Europeu (BCE) deverá deixar esta quinta-feira a sua taxa de juro de referência em mínimos históricos (0%). A entidade liderada por Mario Draghi deverá manter um discurso acomodatício, reiterando que vai manter os estímulos enquanto considerar que são necessários para suportar a economia.

Teremos também hoje novos indicadores económicos em foco. Serão conhecidos os dados do PIB da Zona Euro no primeiro trimestre. Ainda na Europa, destaque para as encomendas à indústria na Alemanha em abril. Nos Estados Unidos teremos os números relativos aos pedidos de subsídio de desemprego na semana passada, bem como a balança comercial de abril.





Fiat Chrysler retira proposta de fusão com Renault

As fabricantes automóveis Renault e Fiat Chrysler conseguiram um acordo provisório com vista a uma fusão, depois de ultrapassadas potenciais dificuldades apontadas pelo governo francês, avançava ontem a Reuters pelas 22:30, citando fonte próxima das negociações. No entanto, pouco depois a reunião entre as partes terminou sem acordo e a Fiat retirou a proposta.