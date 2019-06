5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta segunda-feira os mercados poderão estar a reagir com agrado ao anúncio de que as tarifas aduaneiras dos EUA ao México não entrarão em vigor. As atenções estarão também viradas para o Reino Unido, onde a chinesa Huawei será questionada relativamente às suas práticas e onde termina o prazo para se oficializar a candidatura à liderança do Partido Conservador.

Acordo entre EUA e México trava tarifas

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou um acordo com o México e suspendeu as taxas alfandegárias que entrariam em vigor esta segunda-feira, após chegar a entendimento com o país vizinho relativamente ao fluxo migratório. Os dois países assinaram uma declaração conjunta, onde o México garante que vai tomar "medidas sem precedentes" para conter o fluxo de migrantes centro-americanos que chegam aos Estados Unidos.

As bolsas mundiais estarão hoje a reagir à notícia, uma vez que o anúncio foi feito no sábado, 8 de Junho.





Reino Unido questiona Huawei

Os executivos da chinesa Huawei serão questionados por responsáveis britânicos, esta segunda-feira no Reino Unido, relativamente a questões de segurança.