Petróleo em Londres sobe 0,44% para os 63,5 dólares por barril

As bolsas europeias estão a negociar em alta pela segunda sessão consecutiva esta segunda-feira, 10 de junho, prosseguindo os ganhos da última semana. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas europeias, valoriza 0,37% para os 378,87 pontos, atingindo um máximo de três semanas.

A beneficiar as bolsas a nível internacional está a suspensão das tarifas dos EUA ao México que iam entrar em vigor hoje. O anúncio da suspensão foi dado pelo presidente norte-americano na passada sexta-feira já as bolsas europeias estavam fechadas. Donald Trump disse que acordou com o México "medidas sem precedente" para conter o fluxo migratório que afeta os Estados Unidos na fronteira sul com o território mexicano.Este acordo acalmou os investidores mais preocupados com a disputa comercial que se agravou em maio quando a China e os EUA não conseguiram firmar um acordo. A escalada das tarifas já dura há mais de um ano e está a ter consequências no crescimento económico mundial. Com este acordo com o México regressa assim o apetite por mais risco e, portanto, por ações, tendo a procura por obrigações, divisas ou ouro diminuído.Na Europa, o setor da energia e o dos recursos básicos são os que mais valorizam neste início de sessão, mas as subidas são generalizadas. As praças europeias seguem em alta, incluindo o PSI-20 que valoriza 0,36% para os 5.160,63 pontos. A bolsa nacional sobe pela quinta sessão consecutiva , atingindo máximos de um mês. A bolsa alemã está fechada.Após seis sessões consecutivas em que os juros estiveram em queda para novos mínimos históricos, a "yield" a dez anos de vários países europeus está a subir nesta sessão. É o caso de Portugal em que os juros da dívida a dez anos tinham atingido o nível mais baixo de sempre na passada sexta-feira.Para este comportamento das obrigações soberanas no mercado secundário bastou o simples facto de Mario Draghi ter dito na semana passada que os membros do conselho de governadores discutiram um possível regresso do programa de compra de dívida pública. É a primeira vez que tal acontece desde que o programa acabou em dezembro de 2018. Atualmente, o BCE apenas reinveste os montantes de dívida cuja maturidade é atingida a cada momento.Mas hoje o apetite por risco voltou em força com o acordo entre os EUA e o México, pelo que as obrigações estão a ficar em segundo plano nas decisões dos investidores. Os juros a dez anos da dívida portuguesa sobem 2,4 pontos base para os 0,642%. Os juros da dívida alemã no mesmo prazo sobem 2,4 pontos base para os -0,234%. Os juros italianos, que tinham caído 13 pontos base na passada sexta-feira, sobem agora 6,9 pontos base para os 2,424%.O anúncio do acordo entre os EUA e o México deu ao peso, a moeda mexicana, a maior subida em quase um ano. Ao mesmo tempo, o dólar também ganhou terreno face às principais moedas, depois de ter registado perdas na sexta-feira devido aos fracos dados do mercado de trabalho norte-americano. Face a esta subida do dólar, o euro perde 0,3% para os 1,1303 dólares no arranque da semana.O iéne, a moeda japonesa, também está em baixa na sessão de hoje depois de o governador do Banco do Japão, Haruhiko Kuroda, ter dito que pode haver mais estímulos se necessário. O banco central japonês é já um dos que têm a política monetária mais acomodatícia.Já a libra desvaloriza 0,3% para os 1.2701 dólares numa altura em que Boris Johnson, um dos principais candidatos à sucessão de Theresa May enquanto primeiro-ministro do Governo britânico, reforçou a sua retórica anti-União Europeia, alegando que não pagará a "fatura de saída" se os Estados-membros não negociarem um melhor acordo com Londres.A cotação do barril segue em alta nos principais mercados internacionais, animada pela expectativa de que os cortes de produção anunciados pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e pelos seus aliados (como a Rússia) serão prolongados. Isto depois de uma reunião na semana passada entre sauditas e russos que aponta nesse sentido.Além disso, as plataformas de produção de petróleo dos EUA atingiram na semana passada um mínimo de 2018, perspetivando-se assim que haja menos oferta norte-americana no futuro, segundo os dados da Baker Hughes.Apesar desses sinais, os fundos de investimento continuam a afastar-se do petróleo, de acordo com a Bloomberg, cuja perspetiva de um "rally" do "ouro negro" caiu para o nível mais baixo em 12 semanas.O crude, negociado em Nova Iorque, segue a valorizar 0,57% para os 54,3 dólares - depois de já ter desvalorizado quase 18% desde o pico de abril, entrando em "bear market" na passada sexta-feira - ao passo que o Brent, negociado em Londres, que serve de referência para as importações portuguesas, está a subir 0,44% para os 63,5 dólares por barril. Ambos estão em máximos de uma semana.A ameaça de Donald Trump de impor tarifas nas importações mexicanas tinha animado o ouro dada a sua característica de "ativo de refúgio". Contudo, o anúncio de que as tarifas vão ser suspensas está a ter o efeito contrário. O apetite por risco aumentou, penalizando os "ativos mais seguros", como é o caso do ouro.Na semana passada, o ouro valorizou 2,7% e atingiu máximos de mais de um ano. Os fundos de investimento não apostavam tanto no "metal precioso" há quase 12 anos também por causa dos sinais de que a política monetária vai manter-se acomodatícia durante mais tempo devido à desaceleração económica. O discurso de Jerome Powell, na passada terça-feira, abriu a porta à descida de juros se necessário e, caso tal se concretize, o ouro torna-se um ativo mais competitivo face a outros ativos que pagam juros.Na sessão de hoje, o ouro desce 0,9% para os 1.328,39 dólares por onça.