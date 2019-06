5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Vinho francês pode ser o próximo produto taxado por Trump

As bolsas europeias e norte-americanas negociaram em alta no arranque da semana e a contribuir para o otimismo dos investidores esteve o acordo alcançado entre os Estados Unidos e o México, apesar de se manter o impasse na frente comercial entre Washington e Pequim. O Presidente dos EUAs, Donald Trump, anunciou no sábado um acordo com o México e suspendeu as taxas alfandegárias que entrariam em vigor na segunda-feira, 10 de junho, após chegar a entendimento com o país vizinho relativamente ao fluxo migratório.

Os dois países assinaram uma declaração conjunta, onde o México garantiu que vai tomar "medidas sem precedentes" para conter o fluxo de migrantes centro-americanos que chegam aos Estados Unidos. No entanto, a ameaça não está completamente dissipada, pois Trump ameaçou avançar com as tarifas se o pacto migratório não passar no Parlamento mexicano

Entretanto, ontem Trump apontou as armas a um novo alvo. Desta vez, o presidente norte-americano atirou aos franceses, que diz não tratarem os norte-americanos de forma justa no que toca à comercialização de vinho entre os dois países. Os Estados Unidos poderão, por isso, estar prestes a impor tarifas alfandegárias sobre o vinho importado a França.





Sentimento dos investidores na Zona Euro centra atenções

Será conhecido esta terça-feira o indicador que mede o sentimento de confiança dos investidores na Europa.