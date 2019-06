5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quarta-feira as ações da Glintt estarão a reagir ao anúncio de uma joint-venture, em partes iguais, com a distribuidora farmacêutica espanhola Cofares. Lá fora, as tensões comerciais e geopolíticas continuam a centrar as atenções.

Glintt e Cofares criam joint-ventura para desenvolver plataforma tecnológica

A Glintt e a Cofares, distribuidora farmacêutica em Espanha, acordaram a constituição de uma empresa espanhola, detida em partes iguais, para desenvolverem uma plataforma tecnológica que irá fornecer vários serviços e informação.

O anúncio foi feito ontem, já depois do fecho da bolsa nacional, pelo que as ações da Glintt estarão a reagir na sessão desta quarta-feira.





Dow Jones mais longe de novo recorde

As bolsas do outro lado do Atlântico encerraram em baixa na sessão de ontem, pressionadas pela escalada das tensões entre os EUA e o Irão. O presidente da Fed justificou de novo os riscos económicos para um possível corte de juros, mas as fricções geopolíticas ofuscaram este discurso. O Dow Jones fechou a ceder 0,03% para 26.727,54 pontos, depois de na véspera ter estado muito perto de marcar um novo máximo histórico – o S&P 500 e o Nasdaq Composite já estabeleceram novos máximos de sempre este ano, mas o recorde do Dow remonta ainda a 3 de outubro de 2018, nos 26.951,81 pontos.