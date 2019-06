5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira as ações da SAD do Benfica deverão estar a reagir à proposta oficial de compra do avançado João Félix feita pelo Atlético de Madrid. Também a Sonae Capital e Galp Energia deverão refletir no seu preço em bolsa os reforços de posições ontem anunciados. Lá fora, destaque para os resultados da segunda fase dos testes de stress à banca nos EUA.

Atlético de Madrid oferece 126 milhões por João Félix

A SAD do clube das águias comunicou ontem à noite que o clube espanhol apresentou uma proposta no valor de 126 milhões de euros pelo avançado do Benfica, que está a ser analisada.

Na sessão de 18 de junho, as ações do clube da Luz chegaram a disparar 6%, a negociarem em máximos de 2010, depois de a imprensa avançar que João Félix deveria ser vendido ao Atlético de Madrid por 120 milhões de euros - estes seis milhões adicionais deverão corresponder ao custo financeiro associado ao pagamento a prestações agora proposto.





Quaero reforça na Sonae e BNY Mellon na Galp

A gestora de fundos suíça Quaero elevou para mais de 5% a sua posição no capital da Sonae Capital, mantendo-se como o segundo maior accionista da empresa. Já o banco de investimento norte-americano BNY Mellon reforçou a participação detida no capital social da Galp Energia, passando a deter mais de 2% na petrolífera.