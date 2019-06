5 coisas que precisa de saber para começar o dia

EUA e China discutem tarifas comerciais

O tão aguardado encontro entre Donald Trump e Xi Jinping ocorre às 3:00 da madrugada de sábado (hora de Lisboa), à margem da reunião do G20 que começa esta sexta-feira em Osaka (Japão). Os líderes das economias dos EUA e da China vão tentar alcançar um acordo sobre as tarifas comerciais.

O presidente dos EUA adiantou, na semana passada, que teve uma "conversa muito boa ao telefone" com o seu homólogo chinês e antecipou uma reunião "aprofundada".





Fed aprova testes de stress de grandes bancos

A Reserva Federal (Fed) informou ontem que aprovou os planos de capital dos 18 maiores bancos integrados nos testes de resiliência ('stress tests'). Isto significa que os bancos podem aumentar os seus dividendos e a compra de ações próprias e continuarem a possuir capital para sobreviver uma hipotética recessão forte no próximo ano.