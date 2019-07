5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Pepsi divulga contas do segundo trimestre

Os resultados das cotadas norte-americanas estão de regresso. A PepsiCo reporta, esta terça-feira, os números relativos ao exercício do primeiro semestre do ano.

Mas esta não será a única empresa a prestar contas aos investidores. Ainda durante a semana, empresas como a Fastenal e a Delta Air Lines irão também apresentar os seus números.





Morgan Stanley está mais pessimista para as ações e prefere Europa

Ao contrário do que aconteceu no passado, na próxima correção dos mercados acionistas as bolsas europeias devem ter um melhor desempenho, considera o Morgan Stanley. O Morgan Stanley reduziu assim a recomendação atribuída aos mercados acionistas para "underweight" (ponderação inferior a outros ativos), considerando que as perspetivas para os próximos três meses são "particularmente fracas".