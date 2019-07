Nova Democracia volta ao poder na Grécia com maioria absoluta

Tal como se esperava, Alexis Tsipras não conseguiu convencer os eleitores, depois de quatro anos e meio à frente do governo grego. As promessas de fim da austeridade não cumpridas ditaram o desfecho. Kyriakos Mitsotakis, da Nova Democracia será o próximo primeiro-ministro da Grécia.

A Nova Democracia terá conquistado a maioria absoluta no Parlamento grego, de acordo com os resultados apurados, numa altura em que cerca de 75% dos votos estão contados.

A Nova Democracia, liderada por Kyriakos Mitsotakis, terá conquistado 39,64% dos votos, segundo os dados do Ministério do Interior, citados pela imprensa internacional. Tendo como base estes dados, o partido de Mitsotakis deverá conseguir eleger 158 deputados, o que corresponde a uma maioria parlamentar, uma vez que o Parlamento é composto por 300 membros.



No seu discurso de vitória, Mitsotakis realçou que vai "trabalhar muito para representar todos os gregos", salientando que o Parlamento não vai fechar este verão. O próximo primeiro-ministro grego enfatizou o forte apoio que recebeu nestas eleições para o ajudar a "mudar a Grécia" e a implementar um programa que tem por base menos impostos e mais emprego e investimento.

Já o Syriza, de Alexis Tsipras, terá ficado nos 31,64% dos votos, o que significa que elege 86 deputados. Tsipras, que esteve à frente dos destinos da Grécia nos últimos quatro anos e meio já ligou a Mitsotakis a felicitá-lo pelo resultados, revelou fonte oficial do partido que venceu as eleições, citado pela Reuters.



Os resultados estão em linha com o que apontavam as sondagens, que já davam uma vitória a Mitsotakis, depois de Tsipras ter chegado ao poder, prometendo pôr fim à austeridade, o que não conseguiu fazer.

O Movimento da Mudança, que é constituído por elementos do partido socialista Pasok, terá conseguido 8,12% dos votos. Já o Partido Comunista ficou com 5,35%, e o partido de extrema-direita Solução Grega terá conquistado 3,79% dos votos. O movimento do antigo ministro das Finanças, Yanis Varoufakis ficou-se pelos 3,4%.

Os partidos que conquistarem 3% dos votos conseguem eleger deputados, explica a Bloomberg.





Mitsotakis, de 51 anos, chega agora ao poder depois de garantir que as suas políticas vão apoiar a economia, prometendo cortes de impostos (redução da taxa aplicada aos rendimentos mais baixos, dos atuais 22% para 9%, e corte de 30%, em dois anos, ao imposto sobre imóveis). Prometeu também reforçar a competitividade da economia helénica para captar mais investimento, para o que propõe maior flexibilidade das leis laborais. Promessas que poderão ser difíceis de cumprir, tendo em consideração os acordos fechados com Bruxelas e os restantes credores sobre a evolução das contas públicas.



A Nova Democracia regressa assim ao poder, depois do Syriza ter quebrado, em 2015, o predomínio do bloco central (Nova Democracia, de centro-direita, e Pasok, de centro-esquerda) que durante décadas conduziu os destinos da Grécia.