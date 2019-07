5 coisas que precisa de saber para começar o dia

O dia será marcado pela reação dos investidores aos dados do PIB da China, conhecidos de madrugada, e aos resultados do Citigroup - o primeiro banco americano a revelar os resultados do segundo trimestre. Por cá, a Galp revela os dados operacionais do primeiro semestre.

Os dados operacionais da Galp

A Galp Energia revelou esta segunda-feira, antes da abertura do mercado, que a sua produção de petróleo aumentou 3% no segundo trimestre deste ano, menos do que a subida de 8% observada nos três meses anteriores. Os dados operacionais preliminares do segundo trimestre apontam ainda para quebras na área da refinação e distribuição. Estes dados surgem como um indicador de como terão evoluído os resultados do período, cujos números serão revelados no dia 29 de julho.





Citigroup estreia época de resultados nos EUA