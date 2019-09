5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Deputados britânicos podem vetar Brexit sem acordo

Os deputados britânicos aprovaram ontem à noite uma moção da oposição que devolve ao parlamento o controlo da sua agenda. Uma derrota para o primeiro-ministro, Boris Johnson, que voltou a ameaçar com eleições antecipadas.

Com esta moção aprovada, o parlamento votará esta quarta-feira, 4 de setembro, uma proposta legislativa no sentido de impedir um Brexit desordenado – ou seja, uma saída do Reino Unido do bloco europeu sem um acordo com a UE quanto à relação futura entre os dois lados em temas como fronteiras, comércio e circulação de pessoas e mercadorias. O que, na prática, deverá implicar um adiamento da data de saída, ao contrário do que o primeiro-ministro defende.

Ontem, Boris Johnson perdeu também a maioria no parlamento, depois de o deputado conservador Philip Lee abandonar os Conservadores e anunciar que iria juntar-se ao grupo dos liberais.





Parlamento Europeu ouve Christine Lagarde

A próxima presidente do Banco Central Europeu vai ser ouvida pelos eurodeputados esta quarta-feira. O Parlamento Europeu não pode chumbar Lagarde, mas poderá deixar críticas e avisos.