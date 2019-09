5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A cotação do petróleo está a disparar devido ao ataque às instalações da Saudi Aramco, que afetaram cerca de metade da produção da companhia da petrolífera da Arábia Saudita. No arranque da sessão em Singapura, o barril de Brent disparou 19,48% para 71,95 dólares o barril nos primeiros minutos de negociação. Trata-se da valorização intradiária mais acentuada desde que os futuros começaram a ser transacionados em 1988. Além do petróleo, os ataques no maior produtor de petróleo do mundo também deverão ter impacto no mercado acionista, sobretudo nas cotadas ligadas ao setor energético.



Dívida portuguesa reage a perspetiva positiva da S&P

A visão positiva das agências de rating sobre a evolução da qualidade da dívida portuguesa conheceu mais um episódio positivo no final da sessão de sexta-feira. A Standard and Poor’s elevou a perspetiva da notação financeira para positiva, abrindo assim caminho para uma subida do rating, que está atualmente em BBB. Catarina Castro, economista e CEO da Blue, considera que com a perspetiva para a dívida soberana positiva em todas as agências, será expectável a continuação do atual desempenho de novos mínimos das taxas de juro das obrigações soberanas do país.



Encontro entre Boris Johnson e Juncker

Esta semana traz o regresso das negociações do Brexit, entre o primeiro-ministro britânico e responsáveis da União Europeia. Boris Johnson e Jean-Claude Juncker encontram-se hoje no Luxemburgo para reatarem as conversas sobre a saída da União Europeia, seguindo-se outras conversas ao longo dos próximos dias. Os desenvolvimentos deste domingo apontam para sinais contraditórios, pois Boris Johnson falou de "progressos significativos" nas negociações, mas do lado europeu este otimismo foi rejeitado.



Cofina diz que negociações com a Prisa prosseguem

A Cofina esclareceu que as negociações com a Prisa para a potencial compra da Media Capital prosseguem. O comunicado à CMVM, emitido no sábado, surgiu depois de na véspera ter sido avançado pelo Expresso, e posteriormente por outros órgãos de comunicação social, que o negócio da compra da TVI estava fechado e que deveria ser anunciado pela Cofina já na próxima quarta-feira, 18 de Setembro.

Rússia e China estreitam laços

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, tem encontro marcado para esta segunda-feira em Moscovo com o presidente russo Vladimir Putin. De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, as conversações visam o início de uma nova era nas relações bilaterais entre os dois países.