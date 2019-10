5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Navigator reporta contas dos primeiros nove meses

A Navigator apresenta hoje, após o encerramento da praça lisboeta, os resultados apurados entre janeiro e setembro.

Relativamente aos números do terceiro trimestre, os analistas do CaixaBank BPI estimam que a Navigator tenha registado lucros de 43 milhões de euros, o que corresponde a uma quebra de 18% face ao mesmo período do ano passado. De acordo com as mesmas estimativas, a empresa liderada por João Castello Branco deverá apresentar uma redução de 1% das suas receitas, para 429 milhões, e uma diminuição de 21% do EBITDA, para 99 milhões de euros, entre julho e setembro.





Impresa duplicou lucros até setembro

A Impresa registou 2,9 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, uma subida homóloga de 102%. As receitas cresceram 4% e a dívida diminuiu em 10,5 milhões.