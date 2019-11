5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Nos e Sonaecom divulgam contas dos primeiros nove meses

Prossegue a época de divulgação de contas na bolsa portuguesa. Hoje será a vez de a Nos e a Sonaecom reportarem os números dos primeiros nove meses do ano após o encerramento da bolsa nacional.

Na quinta-feira será o dia mais recheado da semana, com a apresentação dos resultados de sete cotadas do PSI-20.





Chineses da CNIC vendem 1,33% da EDP por 175,6 milhões

A Orise informou ter concluído com sucesso a venda – por meio de oferta particular através de um processo de accelerated bookbuild dirigido exclusivamente a investidores institucionais qualificados – de 48.783.722 ações representativas de aproximadamente 1,33% do capital social da elétrica liderada por António Mexia.