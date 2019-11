5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira há seis cotadas do PSI-20 a reportarem as suas contas dos primeiros nove meses do ano.

Seis cotadas reportam contas dos primeiros nove meses

Possegue o desvendar de resultados trimestrais nas cotadas nacionais. Hoje é a vez do BCP, Altri, Cofina, Ramada e Novabase após o fecho da bolsa e da Corticeira Amorim antes da abertura da praça lisboeta.

Assim, a Corticeira estará a reagir já durante a sessão de hoje aos números apresentados logo pela manhã.





Nos, Sonae Capital e Sonaecom reagem aos resultados

Também a Nos, a Sonae Capital e a Sonaecom vão estar a refletir, na negociação desta quinta-feira, os resultados dos primeiros nove meses do ano, divulgados ontem depois do encerramento da bolsa nacional.