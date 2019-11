5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Fitch pode melhorar notação de Portugal

A agência de notação financeira Fitch poderá elevar esta sexta-feira o rating da dívida de longo prazo de Portugal. Se melhorar em um nível, passará para o terceiro nível acima de "lixo", em BBB+.

A Fitch poderá ainda pronunciar-se sobre o perfil de risco das obrigações soberanas da Irlanda. Também a Moody’s poderá ter uma palavra a dizer sobre a classificação da dívida da Ucrânia e a S&P poderá fazer o mesmo em relação à África do Sul.

Os relatórios sobre os ratings e perspectivas para as dívidas soberanas podem não ser publicados, uma vez que o calendário de eventuais revisões das notações soberanas é apenas indicativo.





Leque de indicadores macroeconómicos em foco

Na Zona Euro teremos a publicação dos índices dos gestores de compras (PMI) da IHS Markit, relativos a novembro. Serão divulgados os PMI compósitos, bem como os dados desagregados para a indústria e para os serviços. Teremos também os mesmos indicadores para a Alemanha, França e Reino Unido.

Destaque ainda, na Europa, para os dados relativos ao PIB da Alemanha no terceiro trimestre (números finais). Segundo os dados preliminares já divulgados pelo instituto de estatística alemão, o "motor" da economia europeia cresceu 0,1% em cadeia, escapando à recessão técnica.

Nos Estados Unidos teremos os números da atividade industrial medida pela Fed de Kansas City e o sentimento dos consumidores medido pela Universidade do Michigan.

