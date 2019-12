5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) vai reunir-se no final desta semana para decidir sobre os níveis de produção. E o ministro iraniano que tem esta pasta já deu indicações de que estão a ser ponderados novos cortes. Isto depois de na semana passada ter aumentado a especulação de que a OPEP iria manter os níveis de produção, o que acabou por ditar a queda dos preços da matéria-prima. As palavras do ministro do petróleo do Iraque deverão impulsionar a cotação do ouro negro.





Os EUA vão revelar esta segunda-feira os resultados da investigação à proposta francesa de avançar com uma taxa digital sobre as grandes tecnológicas. França aprovou a chamada taxa Google (ou GAFA - Google, Amazon, Facebook e Apple), que determina uma taxa de 3% as empresas digitais com receitas globais superiores a 750 milhões de euros ou ganhos superiores a 50 milhões na Europa.





No sábado houve duas cotadas que apresentaram os resultados trimestrais. A Reditus reportou prejuízos de 156 mil euros nos nove primeiros meses do ano, o que compara com o resultado negativo de 422 mil euros registado um ano antes. Já a SAD do Sporting revelou que aumentou os seus lucros do primeiro trimestre fiscal (de julho a setembro) em 31% para um total de 21 milhões de euros, uma evolução justificada com a venda de jogadores.