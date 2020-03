Esta terça-feira os ministros das Finanças do G7 vão avaliar, por teleconferência, as medidas a tomar para conter o impacto económico do Covid-19. Isto numa altura em que os principais banqueiros centrais se preparam também para tomar medidas, se necessário.

G7 avalia impacto económico do coronavírus

Os ministros das finanças do G-7 vão realizar esta terça-feira uma conferência telefónica para determinar as medidas que vão ser implementadas relativamente ao Covid-19.

A reunião foi agendada ontem, numa altura em que as maiores economias do mundo se alinham para avançar com uma "ação concertada" de limitação do impacto da propagação do coronavírus, nomeadamente a nível de medidas dos bancos centrais.





Impresa reage às contas do ano

A Impresa fechou o exercício de 2019 com um resultado líquido de 7,8 milhões de euros, um valor que representa um aumento de 150% face ao período homólogo. Por outro lado, a dona da SIC registou uma melhoria de 5,6% das receitas no ano passado devido ao crescimento dos proveitos de publicidade e do valor das chamadas telefónicas.