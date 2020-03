Esta quarta-feira os investidores vão continuar atentos aos bancos centrais, depois de a Fed ter decidido ontem cortar os juros diretores numa medida de emergência para revitalizar os mercados financeiros abalados pela epidemia do Covid-19. Destaque também para indicadores económicos de relevo um pouco por todo o mundo, com destaque para as vendas a retalho e o PMI compósito e dos serviços na Zona Euro.

Corte de juros pela Fed afasta investidores das bolsas

Apesar de as taxas de juro mais baixas serem uma boa notícia para as ações, já que tornam as compras mais baratas, o corte de emergência decidido ontem pela Fed sinaliza que a economia dos EUA poderá estar em sérios apuros devido ao surto do Covid-19. A Reserva Federal premiu o botão de pânico do coronavírus, titulou a CNN Business.

Esta medida do banco central dos Estados Unidos foi o suficiente para os investidores preterirem as ações – que até estavam a ter um dia positivo – em prol de ativos considerados mais seguros, como o ouro e a dívida. As obrigações norte-americanas foram muito procuradas, com os juros da dívida a 10 anos a caírem pela primeira vez abaixo de 1%.





Comissão Europeia combate clima

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, vai revelar a sua proposta para tornar a União Europeia neutra em carbono até 2050.