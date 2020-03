REN divulga resultados de 2019

A REN vai divulgar os seus resultados referentes a 2019. Os analistas têm uma projeção média de que os lucros da empresa liderada por Rodrigo Costa atinjam os 112,8 milhões de euros, o que compara com os 115,7 milhões de euros em 2018.

Ontem, o analista Jorge Alonso do departamento de "research" do banco francês Société Générale elevou a recomendação para as ações da REN – Redes Energéticas Nacionais, de "manter" para "comprar". O preço-alvo manteve-se nos 2,75 euros, o que implica um potencial de valorização de 33% face à cotação de fecho de terça-feira (2,0650 euros).





Oi também reporta contas

A operadora brasileira Oi divulgará esta quarta-feira, após o fecho da bolsa de São Paulo, os seus resultados do quarto trimestre de 2019 – e do conjunto do ano.