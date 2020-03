07:28

Bolsas asiáticas disparam na melhor sessão desde 2008

As bolsas asiáticas registaram um dia de ganhos muito acentuados, que se seguem a uma sessão que já tinha sido de alta forte. Este desempenho deve-se sobretudo ao facto de o Congresso dos Estados Unidos ter selado um acordo histórico para avançar com um pacote de 2 biliões de dólares para ajudar a economia norte-americana a lidar com os efeitos da pandemia do novo coronavírus.

O MSCI Asia Pacific disparou 5,4%, conseguindo o ganho diário mais acentuado desde outubro de 2008, em plena crise financeira mundial.



O japonês Nikkei conseguiu uma subida ainda mais acentuada. Este índice Avançou 8,04% depois de já ontem ter disparado mais de 7%.



Forte recuperação de dois dias no Nikkei:





Os estímulos com que as instituições, desde os bancos centrais aos governos, têm vindo a carregar as diferentes economias acabaram por penetrar no coração dos mercados e inundá-los de otimismo. Os índices globais preparam-me para o primeiro ciclo de duas sessões em alta deste turbulento mês de março.

Ontem o Stoxx600 disparou 8,4%, na maior valorização desde 2008, e por cá o PSI-20 registou a maior subida da última década. Em Wall Street os índices também dispararam, na expectativa de que o projeto de lei governamental para um novo pacote orçamental seja aprovado. O Dow Jones encerrou a escalar 11,37% para 20.704,91 pontos (ou 2.112,98 pontos), naquele que foi o seu maior ganho desde 1933. Também o Standard & Poor’s 500 seguiu o movimento positivo, a subir 9,38% para 2.447,33 pontos – a melhor sessão desde 2008.



Esta tendência de recuperação acontece apesar de cada vez mais países estarem a paralisar a atividade económica e o número de vítimas mortais com covid-19 estar a acelerar.

"Ainda precisamos de assistir a um abrandamento no número de casos e ao pico nos EUA, porque até lá vamos assistindo apenas a estes dias de recuperação forte. É de que depois teremos dias assustadores e os mercados vão afundar de novo", afirmou à Bloomberg Carol Pepper, CEO da Pepper International.