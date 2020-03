REN reage às contas de 2019

A REN aumentou os lucros em 2,8%, para 119 milhões de euros, no ano passado. As contas foram impulsionadas pela melhoria nos resultados financeiros e uma contribuição positiva da operação no Chile. Já a taxa de energia (CESE) fez subir a carga fiscal da empresa para 40%.

As contas foram apresentadas ontem, já depois do fecho da sessão da bolsa nacional, pelo que a empresa liderada por Rodrigo Costa estará a reagir hoje a estes números.





