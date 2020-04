Números do desemprego nos EUA

Depois de ontem ter sido divulgado que os novos pedidos de subsídio de desemprego nos EUA ascenderam a 6,65 milhões na semana terminada a 28 de março, um recorde histórico e que mais do que duplicou o máximo de 3,28 milhões registado na semana precedente (ou seja, em duas semanas entraram perto de 10 milhões de novos pedidos de subsídio de desemprego), hoje será a vez de conhecermos os dados da taxa de desemprego de março naquele país.

Segundo as estimativas da Bloomberg, os "payrolls" nos Estados Unidos deverão ter caído pela primeira vez em quase uma década, o que demonstra uma inversão no mercado laboral norte-americano, devido à covid-19.

Serão ainda conhecidos hoje outros indicadores económicos nos EUA, como o índice PMI (dos gestores de compra) para os serviços e indústria.





OPEP+ pode recuar e voltar a cortar produção

Os preços do petróleo dispararam na sessão de ontem, após o anúncio de um acordo entre Riade e Moscovo com vista a um corte da produção. Apesar de esta redução da oferta nos mercados não ter sido confirmada oficialmente, o facto foi dado como consumado e os preços do "ouro negro" dispararam, levando a uma forte valorização das cotadas do setor.