IGCP emite dívida de curto prazo

O instituto que gere a dívida pública portuguesa realiza uma emissão de bilhetes do tesouro a 3 e a 12 meses. O IGCP tem como objetivo colocar entre 1.000 e 1.250 milhões de euros, em títulos que vencem em 17 de julho de 2020 e 19 de março de 2021.

No último leilão de bilhetes do Tesouro, realizado a 18 de março, o IGCP emitiu 595 milhões de euros em títulos com maturidade em setembro de 2020 com uma taxa de -0,089%, o que compara com -0,487% em janeiro.





Dados do turismo em fevereiro

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga a evolução da atividade turística em Portugal, no mês de fevereiro. Apesar deste ser o mês do carnaval, o indicador poderá já refletir os primeiros sinais de abrandamento provocado pela pandemia do coronavírus. No entanto, os efeitos do coronavírus deverão tornar-se mais evidentes nos números de março.