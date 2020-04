IGCP emite até 1.250 milhões de euros dívida de curto prazo

O IGCP vai emitir bilhetes do Tesouro com maturidade a 3 e 12 meses.

O IGCP anunciou esta quarta-feira que vai emitir dívida de curto prazo (3 e 12 meses) na próxima semana, em linha com o calendário previsto.





"O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 15 de abril pelas 10:30 horas dois leilões das linhas de BT com maturidades em 17 de julho de 2020 e 19 de março de 2021, com um montante indicativo global entre EUR 1000 milhões e EUR 1250 milhões", refere uma nota do instituto liderado por Cristina Casalinho.