Esta terça-feira os investidores manterão as atenções viradas para o preço do petróleo, sobretudo nos Estados Unidos, onde ontem negociou com valores negativos.

Queda histórica do petróleo mantém atenções viradas para o setor

Depois da épica queda dos preços do petróleo nos EUA, que negociaram em valores negativos, chegando a afundar para -40 dólares por barril, hoje é dia de fecho do contrato de futuros de maio, o que poderá manter uma grande pressão sobre as cotações.

Uma vez que a capacidade de armazenamento de crude é cada vez menor nos Estados Unidos, numa altura em que a procura cai e os inventários aumentam, os operadores tendem a vender futuros prestes a expirar para apostarem em prazos de vencimento mais longos, daí o forte selloff observado no início da semana e que colocou o West Texas Intermediate em níveis nunca antes vistos.

Hoje a associação comercial norte-americana American Petroleum Institute (API) vai revelar os dados dos stocks de crude na semana passada. No dia seguinte será a vez de serem conhecidos os dados oficiais da Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do Departamento norte-americano da Energia), que divulga os níveis dos inventários de crude dos EUA, bem como os stocks de destilados e gasolina. A evolução das reservas norte-americanas é seguida sempre com muita atenção e é um dado que mexe com os preços desta matéria-prima. Na semana passada, o nível dos inventários revelou uma enorme subida, o que castigou ainda mais os preços em bolsa.

A forte descida das cotações do crude pressionou fortemente as cotadas da área da produção da matéria-prima, o que penalizou as bolsas mundiais. A beneficiar estiveram as empresas donas de superpetroleiros.





Reporte de contas prossegue nos EUA

Depois de terem sido conhecidos os números dos grandes bancos norte-americanos, relativos ao primeiro trimestre deste ano, a apresentação de contas das empresas prossegue a todo o vapor esta semana nos EUA.

Hoje serão conhecidos os desempenhos de empresas como a Netflix, Coca-Cola, SAP, Lockheed Martin e Texas Instruments.





Dados económicos em foco

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga o relatório às empresas sobre o impacto da covid-19 na semana de 13 a 17 de abril.

Na Europa, destaque para a taxa de desemprego no Reino Unido em fevereiro, para a balança comercial de fevereiro em Espanha e para o índice ZEW do sentimento económico este mês na Zona Euro e na Alemanha.

Já os Estados Unidos revelam a evolução das vendas de casas em segunda mão no mês de março.





Parlamento britânico regressa à atividade

O Parlamento britânico volta aos trabalhos. Parte dos deputados estará na Câmara e outra parte participará das sessões à distância, por videoconferência. Na lista de prioridades deverá continuar o combate ao novo coronavírus e a estratégia a adotar.





As candidaturas de empresas para aderirem aos apoios do Estado para o lay-off devido à pandemia abriram esta segunda-feira no Reino Unido e na primeira meia hora foram 67 mil as empresas que solicitaram a adesão ao regime. Esta "corrida" é justificada com a proximidade da data de processamento dos salários de abril. O regime de lay-off simplificado devido à covid-19 no Reino Unido prevê que o Estado pague 80% dos salários dos trabalhadores abrangidos, até um limite de 2.500 libras (2.872,5 euros ao câmbio atual) mensais.