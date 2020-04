Esta quinta-feira o BCE anuncia as conclusões da sua reunião de política monetária. É também dia de mais assembleias gerais virtuais, desta vez da Sonae, Sonae Indústria, Altri, Cofina e Ramada. Na Zona Euro há dados do PIB e da inflação.

Christine Lagarde avança na resposta

O BCE divulga as conclusões da reunião de política monetária desta quinta-feira. O Banco Central Europeu tem vindo a tomar medidas como resposta aos impactos da covid-19, tendo um programa de compra de ativos de 750 mil milhões de euros em curso, só por conta da emergência com o novo coronavírus, que se junta ao programa que já estava em vigor. E é aqui que o mercado vê mais margem de atuação, com o aumento do plafond para estas compras em mais 250 mil milhões. Além disso, disponibilizou fundos de liquidez para os bancos a menor custo, aceitando mais colaterais.



Ontem, o banco central dos EUA decidiu não mexer na taxa dos fundos federais, que se manteve assim num intervalo compreendido entre os 0% e os 0,25%. Mas sublinhou que a covid-19 coloca grandes riscos no "médio prazo" e que, por isso, ajudará a economia recorrendo às vastas ferramentas de que dispõe.

PIB da Zona Euro mostra trimestre

O Eurostat divulga a evolução económica da Zona Euro (os analistas atiram para uma queda de mais de 3%) e na União Europeia no primeiro trimestre.