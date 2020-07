Esta sexta-feira os mercados estarão a reagir ao facto de os parlamentares alemães terem posto ontem termo a um impasse jurídico em torno do programa de compra de obrigações por parte do Banco Central Europeu.

Parlamento alemão apoia programa do BCE de compra de dívida

O parlamento alemão apoiou ontem o programa de compra de dívida por parte do Banco Central Europeu (BCE), considerando-o um apoio chave para a economia do euro – fortemente afetada pela pandemia de covid-19 –, pondo assim fim a um impasse jurídico.

No passado dia 5 de maio, os juízes do Tribunal Constitucional Federal Alemão (TCFA) disseram considerar que o programa de compra de ativos da instituição liderada por Christine Lagarde violava os tratados da União Europeia, excedendo o mandato do próprio BCE, tendo dado um prazo de três meses para que aquele banco central justificar o programa. Muita água correu enquanto o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e o TCFA se confrontaram em torno das políticas levadas a cabo pelo Banco Central Europeu, tendo este braço de ferro culminado ontem com uma opinião a favor do BCE por parte da Alemanha.





Mercados encerrados nos EUA

As bolsas norte-americanas estarão encerradas esta sexta-feira, devido à celebração do feriado do Dia da Independência, pelo que a jornada deverá ser marcada por uma liquidez bastante mais reduzida.