A leitura final da inflação para junho será conhecida esta sexta-feira. De acordo com os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no final do mês passado, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá sido 0,2% em junho de 2020, um aumento de 0,9 pontos percentuais face a maio. O INE divulga também as estatísticas do comércio internacional relativas a maio.