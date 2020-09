A EDP contratou um conjunto de bancos para avançar com uma emissão de obrigações verdes que, a concretizar-se, será já a terceira deste ano. De acordo com o que foi ontem noticiado pela Bloomberg, a elétrica portuguesa pretende emitir "green bonds" com maturidade a sete anos – o que deverá acontecer já hoje, uma vez que habitualmente a emissão é feita no dia seguinte ao anúncio. A novidade desta emissão está na moeda, pois a elétrica vai emitir em dólares, estreando-se assim com obrigações verdes neste mercado. A EDP tem estado bastante ativa no mercado de obrigações verdes, tendo este ano já completado duas operações ao abrigo do seu programa de "green bonds", que financia os projetos de energias renováveis da companhia.