EDP avança com primeira emissão de obrigações verdes em dólares

A EDP contratou um conjunto de bancos para avançar com uma emissão de obrigações verdes que, a concretizar-se, será já a terceira deste ano.

De acordo com a Bloomberg, a elétrica portuguesa pretende emitir "green bonds" com maturidade a sete anos. A novidade desta emissão está na moeda, pois a elétrica vai emitir em dólares, estreando-se assim com obrigações verdes neste mercado.

O Barclays, BBVA, Citigroup, Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank, HSBC, ING, Mizuho e MUFG são os bancos que estão a contactar investidores e a tratar desta potencial emissão de dívida da maior cotada portuguesa.

A EDP tem estado bastante ativa no mercado de obrigações verdes, tendo este ano já completado duas operações ao abrigo do seu programa de "green bonds", que financia os projetos de energias renováveis da companhia.



A 7 de abril colocou 750 milhões de euros a sete anos, tendo suportado uma taxa de 1,7%. A procura atingiu 5,4 mil milhões de euros, o que superou em mais de 7 vezes o montante colocado.

Em janeiro deste ano a elétrica então liderada por António Mexia emitiu 750 milhões de euros em dívida híbrida verde. Em setembro do ano passado colocou 600 milhões de euros em obrigações verdes, também com uma maturidade a sete anos.