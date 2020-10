Depois de na terça-feira o JPMorgan Chase e o Citigroup terem dado o pontapé de saída na apresentação das contas do terceiro trimestre nos Estados Unidos, a banca tem prosseguido em força com o reporte dos seus resultados. Ontem foi a vez do Wells Fargo, Bank of America e Goldman Sachs, e hoje caberá ao Morgan Stanley divulgar os seus números.